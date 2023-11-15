ماكرون يدافع عن موقف "متوازن" و"لم يتبدل أبدا" بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه يدافع عن موقف "متوازن" و"لم يتبدل أبدا" بخصوص النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم الوضوح.



وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في برن بسويسرا: "نحن نعترف تماما بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومكافحة الإرهاب، ولكن بما أن إسرائيل ديمقراطية (...) فإن هذا الحق في الدفاع عن نفسها يجب أن يكون في إطار القانون الدولي الإنساني واحترام قواعد الحرب (...) لم يتبدل موقفنا أبدا".