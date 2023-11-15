مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: رهينة لدى حماس أنجبت طفلا في غزة

أعلنت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في رسالة نشرها الأربعاء مكتبه، أن امرأة خطفتها حركة حماس خلال هجوم 7 تشرين الأول، أنجبت مولودا في غزة.



وقالت سارة نتانياهو في رسالة باللغة الإنكليزية إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن إن "إحدى النساء اللواتي اختطفتهن حماس كانت حاملا، وقد أنجبت طفلها في الأسر".