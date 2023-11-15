إردوغان يصف إسرائيل بأنها "دولة إرهاب" قبيل زيارته ألمانيا

إردوغان يصف إسرائيل بأنها "دولة إرهاب" قبيل زيارته ألمانيا

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، مصعدًا إدانته لحصيلة القتلى المدنيين المتزايدة جراء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على حماس في غزة.



ويأتي الهجوم اللفظي الأحدث والأقوى لإردوغان ضد إسرائيل قبل يومين من قيامه بزيارة حساسة إلى ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشار أولاف شولتس.



وكان الزعيم التركي قد اتخذ موقفًا متوازنًا في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية التي تقدر كذلك أن نحو 240 شخصًا أخذوا رهائن.



لكنه صعد من لهجته مع إتساع نطاق حجم الرد العسكري للدولة العبرية وقصفها المستمر لغزة بدون هوادة.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الثلاثاء أن 11320 شخصًا قتلوا في القصف بينهم 4650 طفلًا.



وقال إردوغان خلال إجتماع للتكتل النيابي لحزبه: "أقولها بصراحة... إسرائيل دولة إرهاب".



وأضاف: "بينما نندد بالإدارة الإسرائيلية، لن ننسى الذين يدعمون هذه المجازر علنًا ويبذلون قصارى جهدهم لإضفاء الشرعية عليها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي تدعم إسرائيل.



ووصف حرب غزة بأنها صراع "بين الصليب والهلال"، معتبرًا أن المسيحيين والدول الغربية الداعمة لإسرائيل تحارب العالم الإسلامي.



