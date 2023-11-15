أعلن الجيش الأردني في بيان، عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.ونقل البيان عن متحدث رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن "سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليه".وأوضح أن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة"، مشيرا الى ان "زملاءهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين".واضاف: "القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".ولم يوضح المصدر كيفية اصابة هؤلاء ولكنه شدد على أنه "تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين".