الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

أخبار دولية
2023-11-15 | 13:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

أعلن الجيش الأردني في بيان، عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.
     
ونقل البيان عن متحدث رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن "سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليه".
     
وأوضح أن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة"، مشيرا الى ان "زملاءهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين".
     
واضاف: "القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".
     
ولم يوضح المصدر كيفية اصابة هؤلاء ولكنه شدد على أنه "تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين".
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

أخبار دولية

كوادر

المستشفى

الميداني

الأردني

LBCI التالي
عشرات الآلاف يتظاهرون دعما لإسرائيل في واشنطن
مجلس النواب الأميركي يقرّ تمديد الموازنة الحكومية لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-04

مارك زوكربرغ ينشر صورةً من المستشفى... فهل تعرّض لإصابة خطيرة؟ (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2023-08-26

إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال مهرجان كاريبي في بوسطن

LBCI
منوعات
2023-08-21

مقتل سبعة مشجعي كرة قدم وإصابة العشرات في انقلاب حافلة بالبرازيل

LBCI
أخبار دولية
13:10

طبيب من المستشفى الأوروبي في غزة يتحدث عن معاناة مستشفيات غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:59

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة

LBCI
أخبار دولية
15:22

مسؤول أممي: إسرائيل لن تضع سقفا لعدد شاحنات المساعدات التي ستدخل غزة

LBCI
أخبار دولية
15:16

سفينة حربية أميركية تطلق النار على مسيّرة أطلقت من اليمن

LBCI
أخبار دولية
14:29

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11500 قتيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
05:09

اذا كنت تضعين المكياج يومياً...احذري هذه الأمور وتعرفي على أهم التأثيرات النفسية لهذا الروتين اليومي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-12

جلسة لبحث التطورات الاخيرة جنوبا اضافة الى ملف النزوح السوري

LBCI
فنّ
2023-07-18

ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بوجود النجوم.. هكذا أصبحت نجمة "غنوجة بيّها" (صور)

LBCI
فنّ
2023-09-01

نظراته تبرق من الحب... جورج كلوني برفقة زوجته أمل أثناء تكريمها بجائزة القيادة DVF (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:59

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لبنان وحلم المونديال مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هكذا استقرت اليوم بورصة التمديد لقائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان لم يخرج عن خارطة الأعياد... وهذا العام Christmas is on ice

LBCI
أخبار دولية
13:42

كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الكوفية والفدائي... عملان فنيان لللبناني أيمن بعلبكي أرعبا العالم!

LBCI
أخبار دولية
13:25

ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:53

القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى

LBCI
فنّ
05:29

إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!

LBCI
فنّ
05:05

دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:14

بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
07:57

قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا

LBCI
فنّ
04:40

بفستان قصير وجلسة تصوير مبهجة.. نادين الراسي: خلّينا نصلّي لبعض

LBCI
فنّ
07:48

إحتفالاً بعيد الميلاد... جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بملابس نوم حريرية حمراء! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More