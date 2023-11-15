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غريفيث: إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل فأنا أخشى الأسوأ

أخبار دولية
2023-11-15 | 13:03
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غريفيث: إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل فأنا أخشى الأسوأ
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غريفيث: إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل فأنا أخشى الأسوأ

غريفيث: إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل فأنا أخشى الأسوأ

أكد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الأربعاء أنه ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحثا في المخاوف بشأن ما قد يترتب على توسّع الحرب في غزة واتفقا على أن ذلك "لن يكون جيدًا".
    
وأعرب غريفيث خلال إحاطة صحافية في جنيف عن قلقه العميق من توسع حرب إسرائيل ضد حماس إلى ما هو أبعد من غزة و"شمالًا".
     
وقال: "إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل، فأنا أخشى الأسوأ".
     
وأضاف: "يمكننا بسهولة أن نتخيل الأسوأ لأنها ستكون حربًا تجعل حتى غزة بأهوال الصراع اليومي المروعة فيها، تبدو كأنها مجرد بداية".
     
وأشار إلى أنه بحث هذه المخاوف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي تدعم بلاده مقاتلي حماس وحزب الله اللبناني.
     
ولفت إلى أنه "بطبيعة الحال، كان القلق بشأن التوسع هو الموضوع الذي ناقشته معه بشكل أساسي، وبالطبع إتفق معي على أن مثل هذا التوسع لن يكون أمرًا جيدًا".
     
ورأى أنها "ستكون حربًا إقليمية تؤثر على أماكن كثيرة"، مشيرًا إلى مشاهدة تداعيات هذه الحرب في سوريا واليمن.

أخبار دولية

منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة

مارتن غريفيث

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