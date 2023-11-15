كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟

اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن "ما قام به الجيش الاسرائيلي جريمة كبرى وهو لم يقدم دليلاً واحداً على أي شيء من ادعاءاته بعد مرور 18 ساعة على وجوده في المستشفى الشفاء".