الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على "أسلحة ومعدات عسكرية" لحماس في مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود إلى حركة حماس في مستشفى الشفاء في قطاع غزة حيث تدخل عسكريا في وقت سابق.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري: "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية و"إرهابية" بما يتنافى والقوانين الدولية".