ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟

أعلنت مراسلة قناة "الشرق" في واشنطن هبة نصر، أن الشرق الاوسط سيكون حاضرا بشكل بسيط في القمة التي ستعقد بين الرئيسين الاميركي والصيني وأن الاميركيين سيطلبون من الصينيين الضغط على ايران لمنع اتساع الصراع في المنطقة.