قطر تطالب بتحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة

دعت قطر إلى فتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة، مستنكرةً اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي في ما وصفته بأنه "جريمة حرب".



وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل الجيش الإسرائيلي.



ودانت "بأشد العبارات" اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، معتبرةً أنه "جريمة حرب وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية".