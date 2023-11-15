وزارة الصحة التابعة لحماس: إسرائيل لم تعثر على أسلحة في مستشفى الشفاء

أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة الذي اقتحمه الأربعاء، موضحة أنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" في مستشفى الشفاء بعد اتهامه حركة حماس باستخدام المجمع كمركز قيادة.