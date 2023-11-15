ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11500 قتيل

أعلنت حكومة حماس الأربعاء أن 11 ألفا و500 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.



وبين القتلى الذين تم احصاؤهم إلى الآن 4710 أطفال و3160 امرأة، بحسب المصدر نفسه. كذلك، أصيب 29 ألفا و800 شخص.