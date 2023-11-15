سفينة حربية أميركية تطلق النار على مسيّرة أطلقت من اليمن

أطلقت سفينة حربية أميركية النار على مسيّرة كانت متجّهة نحوها من اليمن، وفق ما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، ما دفع مسؤول حوثي كبير إلى التهديد بالردّ.



وقال المسؤول الأميركي إن المدمرة الصاروخية "يو إس إس توماس هادنر اشتبكت مع مسيّرة أطلقت من اليمن وكانت متجهة نحو السفينة".



ولم يحدّد المسؤول هوية الجهة التي أطلقت المسيّرة.



لكنّ عضو "المجلس السياسي الأعلى" لدى الحوثيين محمد علي الحوثي كتب في منشور على منصة "إكس": "الجيش اليمني سيحتفظ بحق الردّ على تدمير طائرته المسيرة التي أعلنت أميركا تدميرها".