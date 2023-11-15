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مسؤول أممي: إسرائيل لن تضع سقفا لعدد شاحنات المساعدات التي ستدخل غزة

أخبار دولية
2023-11-15 | 15:22
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مسؤول أممي: إسرائيل لن تضع سقفا لعدد شاحنات المساعدات التي ستدخل غزة
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مسؤول أممي: إسرائيل لن تضع سقفا لعدد شاحنات المساعدات التي ستدخل غزة

أعلن منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث، أن إسرائيل قررت عدم وضع سقف لعدد الشاحنات المسموح لها بدخول غزة، وذلك في إطار عرضه خطة لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
     
وقال غريفيث لصحافيين: "لدى الأمم المتحدة 460 شاحنة مساعدات جاهزة للانطلاق من مدينة العريش المصرية القريبة من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة".
     
وأكّد غريفيث "امتنانه" لسماعه، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم وضع سقف لعدد الشاحنات التي تدخل" القطاع المحاصر.
     
وعرض غريفيث خطة من عشر نقاط للمساعدة الإنسانية في غزة، داعيًا بشكل خاص إلى وقف لإطلاق النار.
     
وأضاف: "لدينا الشاحنات، نحتاج إلى الوقود والمال لتمويل عملية التسليم، وبعد ذلك يمكننا القيام بالمهمة التي نحن هناك لأجلها".
     
وتابع: "إنه أمر مرحب به للغاية أنهم قالوا اليوم إنه لن يكون هناك حدود لعدد الشاحنات".
     
ودعا غريفيث إلى السماح بتدفق المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة، بما في ذلك عبر معابره مع إسرائيل، ولا سيما معبر كرم أبو سالم في الجنوب، مشيراً إلى أن "حجم المعاناة لا يطاق".
     
ودعا إلى "فتح معابر إضافية لايصال المساعدات والشاحنات التجارية إلى غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم" الذي كان يُستخدم قبل النزاع لنقل أكثر من 60% من حمولة الشاحنات المتجهة نحو قطاع غزة.

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