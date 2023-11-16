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حريق في شمال الصين يوقع 11 قتيلًا على الأقل و51 جريحًا

أخبار دولية
2023-11-16 | 00:38
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حريق في شمال الصين يوقع 11 قتيلًا على الأقل و51 جريحًا
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حريق في شمال الصين يوقع 11 قتيلًا على الأقل و51 جريحًا

حريق في شمال الصين يوقع 11 قتيلًا على الأقل و51 جريحًا

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 51 آخرون بجروح الخميس في حريق إندلع في مبنى في مقاطعة شانشي في شمال الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
     
وأشارت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية إلى أنه "تم تأكيد مقتل 11 شخصًا، لكن العدد الدقيق للضحايا لا يزال قيد التقييم"، مشيرة إلى أنه "تم إجلاء 63 شخصًا، نقل 51 منهم إلى المستشفى".
     
ونقلت الشبكة عن السلطات المحلية قولها إن الحريق إندلع قرابة الساعة 06:50 من صباح الخميس (22:50 ت غ الأربعاء) في مبنى مكون من أربعة طوابق تابع لشركة يونغجو للفحم في منطقة ليشي بمدينة لوليانغ.
     
ولفت إلى أن "المصابين الـ51 نقلوا إلى مستشفى لوليانغ الشعبي الأول لتلقي العلاج".

أخبار دولية

حريق

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