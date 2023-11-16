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o
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بايدن وشي يعيدان إطلاق الحوار بين بلديهما والخلافات تخرج إلى العلن
أخبار دولية
2023-11-16 | 00:41
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بايدن وشي يعيدان إطلاق الحوار بين بلديهما والخلافات تخرج إلى العلن
بايدن وشي يعيدان إطلاق الحوار بين بلديهما والخلافات تخرج إلى العلن
عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا الأربعاء قمة "بناءة ومثمرة" أعادت إطلاق الحوار بين البلدين المتنافسين لكنها أخرجت أيضًا إلى العلن الخلافات التي تباعد بين واشنطن وبكين، ولا سيما حول ملف تايوان.
وبدا لافتًا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بايدن فور انتهاء القمة قوله إنه لا يزال يعتبر نظيره الصيني "ديكتاتورًا".
واعتبر بايدن أن القمة كانت "بناءة ومثمرة"، مشيرًا بالخصوص إلى أنها أفضت إلى اتفاق على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين وآخر على إجراءات ترمي لمكافحة مخدر الفنتانيل.
وقال بايدن خلال المؤتمر الصحافي: "لقد انتهيت للتو من ساعات عدة من الإجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أن هذه كانت أكثر مناقشات بناءة ومثمرة أجريناها".
ومن أبرز ما أفضت إليه القمة التي عقدت في وودسايد في ولاية كاليفورنيا واستغرقت قرابة أربع ساعات إتفاق أميركي-صيني على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والإحترام، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.
أخبار دولية
جو بايدن
شي جينبينغ
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