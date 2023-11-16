شرطة طوكيو توقف رجلًا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية

شرطة طوكيو توقف رجلًا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية

أوقفت الشرطة اليابانية الخميس رجلًا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية سيارة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالى 100 متر من مبنى السفارة، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الإصطدام.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الموقوف رجل في الخمسينيات من عمره وينتمي إلى جماعة يمينية.