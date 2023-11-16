بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن

بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء "تفاؤلًا معتدلًا" بإمكان توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق حول إطلاق قسم من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة، مؤكدًا أنه طلب من الدولة العبرية أن تكون "حذرة للغاية" في عمليتها العسكرية في مستشفى الشفاء في القطاع.



وخلال مؤتمر صحافي في ختام قمة استغرقت أربع ساعات مع نظيره الصيني شي جينبينغ في وودسايد في ولاية كاليفورنيا، قال بايدن ردًا على سؤال عن مدى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن: "لا أريد أن أستبق الأمور لأنني لا أعرف ما الذي حدث في الساعات الأربع الماضية، لكن كان لدينا تعاون كبير من جانب القطريين".



وأشار بايدن إلى "الهدنة التي وافق عليها الإسرائيليون،" قبل أن يقطع كلامه ويقول: "سأتوقف. لكنني متفائل بإعتدال".