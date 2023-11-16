محكمة إستئناف مغربية تشدد عقوبة أربعة مدانين باغتصاب فتاة

محكمة إستئناف مغربية تشدد عقوبة أربعة مدانين باغتصاب فتاة



شددت محكمة إستئناف مغربية مساء الخميس عقوبة أربعة رجال دينوا باغتصاب مراهقة في جنوب البلاد من سنة إلى أربع سنوات سجن، بحسب ما أفادت محامية الضحية.



وتعرضت فاطمة الزهراء، التي كانت تبلغ 15 عامًا وقت وقوع الأحداث، للإغتصاب من أربعة رجال في قرية قريبة من مدينة طاطا في جنوب شرق البلاد عام 2021، وقد حملت نتيجة هذا الإغتصاب، بحسب محاميتها عائشة القلاع.



وقضت محكمة الإستئناف في أغادير على المتهمين الأربعة بالسجن أربع سنوات لكل منهم بتهمة "هتك عرض قاصر بالعنف"، بحسب ما أفادت القلاع وكالة فرانس برس، معلنة أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة النقض.



وفي كانون الأول 2021، قضت محكمة إبتدائية بسجن كل من المتهمين عامًا واحدًا. واعتبرت حينذاك منظمات حقوقية الحكم مخففًا.



وقالت عائشة القلاع: "باعتباري ناشطة في مجال حقوق المرأة، أعتقد أن الحكم غير مرض لكنه أفضل من الأحكام الصادرة في المحكمة الإبتدائية".



وقد تردّد صدى القضية في وسائل الإعلام المغربية باعتبارها "تكرارًا" لقضية أخرى حكم فيها على ثلاثة رجال دينوا باغتصاب فتاة تبلغ 11 عامًا بشكل متكرر في آذار الماضي بالسجن لمدة عامين في المحكمة الإبتدائية، وهو حكم صدم الرأي العام.