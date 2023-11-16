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شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف

شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن بلاده لن تبدأ حربًا ضد أي طرف، وذلك في تصريحات ليل الأربعاء من الولايات المتحدة أعقبت لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن.



وقال شي أمام قادة من مجتمع الأعمال في سان فرانسيسكو إن "الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ، ولن تخوض حربًا باردة أو ساخنة مع أي بلد".



وفي إشارة إلى العلاقة بين أكبر قوتين إقتصاديتين في العالم، أعرب شي عن إعتقاده أنه "متى فتح، فإن باب العلاقات الصينية-الأميركية لن يغلق مجددًا".

