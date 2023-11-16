لقاء يجمع كاميرون بزيلينسكي

التقى وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون، الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، لإجراء محادثات، في مجال الدفاع، خلال زيارة لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقًا وذلك وَفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.



وكتب زيلينسكي، في بيان، على الشبكات الإجتماعية: "أسلحة لجبهات القتال وتعزيز منظومات الدفاع الجويّ وحماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية. أنا ممتن للمملكة المتحدة على دعمها."

