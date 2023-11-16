الشرطة الإسرائيلية: أربع إصابات في هجوم على حاجز عسكري قرب القدس وشل حركة ثلاثة مهاجمين

الشرطة الإسرائيلية: أربع إصابات في هجوم على حاجز عسكري قرب القدس وشل حركة ثلاثة مهاجمين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس إصابة أربعة أشخاص في هجوم على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، و"شل حركة" ثلاثة مهاجمين.



وقالت الشرطة: "قبل وقت قليل، تم تلقي بلاغ عن هجوم إطلاق نار إرهابي على حاجز الأنفاق"، مضيفة أن "ذلك أدى إلى اصابة أربعة من الضحايا في المكان. تم شل حركة ثلاثة مشتبهين". وأكدت خدمة الإسعاف "تقديم العلاج الطبي لأربعة من الضحايا في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة والبقية في وعيهم".