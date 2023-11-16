حسام فيصل للـLBCI: مستشفى واحد فقط من أصل 24 لا زال يعمل في شمال القطاع ومدينة غزة

حسام فيصل للـLBCI: مستشفى واحد فقط من أصل 24 لا زال يعمل في شمال القطاع ومدينة غزة

أكد رئيس وحدة الكوارث والصحة في الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر د. حسام فيصل أن "الوضع بشكل عام من الناحية الصحية في قطاع غزة سيء جدًا،" موضحًا أنه "من ناحية المستشفيات، هناك مستشفى واحد فقط من أصل 24 لا زال يعمل في شمال القطاع ومدينة غزة."



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن "الهلال الأحمر الفلسطيني اضطر لإخلاء مستشفى القدس منذ يومين نحو مستشفى أكثر أمانًا نوعًا ما في خان يونس."



كما لفت إلى أن "18 مشفى أغلقوا بالكامل بسبب عدم القدرة على العمل نظرًا للظروف المحيطة بهم وانعدام إمدادات الوقود والطاقة الكهربائية."