إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس

يفصل هذا الحاجز العسكريّ القدس عن جنوب الضفة الغربية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة ستة اشخاص من قوات الأمن، في هجوم، على حاجز عسكريّ إسرائيليّ، يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، و"شلّ حركة" ثلاثة مهاجمين.



وقالت الشرطة: "قبل وقت قليل تمّ تلقي بلاغ عن هجوم إطلاق نار إرهابيّ على حاجز الأنفاق".



وأكدت خدمة الإسعاف تقديم "العلاج الطبيّ لعدد من الضحايا، في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة والبقية في وعيهم."