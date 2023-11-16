مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدعو الى تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق دوليّ، في انتهاكات الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة.



وحذّر من وضع "متفجّر"، في الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح تورك، في إحاطة إلى الدول الأعضاء، في المنظمة، أنّ هناك مزاعم خطرة للغاية في شأن انتهاكات متعددة للقانون الإنساني الدوليّ.



وقال: "أيًّا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقًا معمّقًا ومحاسبة شاملة.



وأكّد وجود "حاجة إلى تحقيق دوليّ".