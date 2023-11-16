الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية ومن واجبنا حماية وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم

أخبار دولية
2023-11-16 | 04:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية ومن واجبنا حماية وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ميقاتي: لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية ومن واجبنا حماية وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم

ميقاتي: لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية ومن واجبنا حماية وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا أكد فيها أننا "نتابع معًا تحمل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات. وعلى صدى حرب غزة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن أن مشهديات الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق."

ووجه نداء إلى اللبنانيين جميعًا "للتكاتف معًا لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، وللتعاون قلبًا على قلب ويدًا بيد لحماية وحدتنا والدفاع عن كرامة الإنسان."

وأشار إلى أن "حرب غزة والإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب كانت محور كلمته في القمة العربية والإسلامية، وكان جميع الملوك والرؤساء متجاوبين ومدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها."

وقال: "كل هذه التحديات والأخطار تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر أكثر في وضعنا الداخلي، مؤكدين دومًا ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لإعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة."

ولفت إلى أنه "لقد تأكد له من خلال لقاءاته الدولية حرص الكل على لبنان،" مشددًا على أن "لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية، ومن واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم."

ورأى أن "الرأي العام العالمي بدأ يتفهم هذا الموضوع الإنساني وأبعاد العدوان الإسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة. والقرار الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن يشكل بداية لوقف إطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الأسرى المدنيين كمرحلة أولى، تمهيدًا للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار."

كذلك، لفت ميقاتي إلى أن "البعض يحاول إدخال الحكومة مجددًا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي إستئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبًا وليس وفق أجندات يحاول البعض فرضها على إستحقاقات أساسية في هذه المرحلة المفصلية."

وأكد أنه "في مطلق الأحوال، فإن أي قرار سنتخذه بالنسبة لأي إستحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتمًا لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة."

أخبار دولية

رئيس الحكومة

نجيب ميقاتي

LBCI التالي
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدعو الى تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة
إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-04

وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين.

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-30

بدء إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع آموس هوكشتاين

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-23

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى إتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون مستفسرا عن تفاصيل الحادث الذي ادى الى سقوط طائرة مروحية للجيش كما قدم له التعازي بالضابطين الشهيدين متمنيا للرتيب الجريح الشفاء العاجل

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:48

القوات الروسية تكثّف هجماتها على بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
07:10

ارتفاع الاعتداءات الاسرائيلية على غزة

LBCI
أخبار دولية
07:08

بوريل يدعو إسرائيل إلى "عدم الانسياق خلف الغضب"

LBCI
أخبار دولية
06:50

مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:48

بريطانيا تُصدر قطعاً نقدية معدنية تحمل صور جيمس بوند

LBCI
آخر الأخبار
04:50

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي نفذ في غزة أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليًا

LBCI
منوعات
06:57

والدان كانا يلتقطان صورة لابنتهما عندما وقعت الفاجعة...هكذا توفيت الطفلة!

LBCI
منوعات
09:39

قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:04

أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
06:57

ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟

LBCI
أخبار دولية
06:50

مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:47

مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان

LBCI
أخبار دولية
04:27

إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس

LBCI
أخبار دولية
02:10

شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف

LBCI
أخبار دولية
00:48

بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن

LBCI
أخبار دولية
15:59

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:14

بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية

LBCI
موضة وجمال
02:32

مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:44

أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:42

الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل

LBCI
أخبار لبنان
16:23

أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار

LBCI
اقتصاد
13:20

هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More