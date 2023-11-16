ميقاتي: لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية ومن واجبنا حماية وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم

ميقاتي: لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية ومن واجبنا حماية وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا أكد فيها أننا "نتابع معًا تحمل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات. وعلى صدى حرب غزة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن أن مشهديات الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق."



ووجه نداء إلى اللبنانيين جميعًا "للتكاتف معًا لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، وللتعاون قلبًا على قلب ويدًا بيد لحماية وحدتنا والدفاع عن كرامة الإنسان."



وأشار إلى أن "حرب غزة والإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب كانت محور كلمته في القمة العربية والإسلامية، وكان جميع الملوك والرؤساء متجاوبين ومدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها."



وقال: "كل هذه التحديات والأخطار تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر أكثر في وضعنا الداخلي، مؤكدين دومًا ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لإعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة."



ولفت إلى أنه "لقد تأكد له من خلال لقاءاته الدولية حرص الكل على لبنان،" مشددًا على أن "لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية، ومن واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والإبتعاد عن التشرذم."



ورأى أن "الرأي العام العالمي بدأ يتفهم هذا الموضوع الإنساني وأبعاد العدوان الإسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة. والقرار الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن يشكل بداية لوقف إطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الأسرى المدنيين كمرحلة أولى، تمهيدًا للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار."



كذلك، لفت ميقاتي إلى أن "البعض يحاول إدخال الحكومة مجددًا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي إستئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبًا وليس وفق أجندات يحاول البعض فرضها على إستحقاقات أساسية في هذه المرحلة المفصلية."



وأكد أنه "في مطلق الأحوال، فإن أي قرار سنتخذه بالنسبة لأي إستحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتمًا لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة."



