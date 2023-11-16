طيران الإمارات تعلن طلب شراء 15 طائرة ايرباص "ايه350-900"

أعلنت شركة طيران الإمارات طلب شراء 15 طائرة جديدة من طراز ايرباص "ايه350-900" بقيمة ستة مليارات دولار، وذلك على هامش معرض دبي للطيران.



وأكدت المجموعة العملاقة، في بيان، أنّها قدّمت "طلبية لشراء 15 طائرة إضافية A350-900، بقيمة 6 مليارات دولار"، ما يرفع إجمالي طلبياتها من طائرات "ايه350" إلى 65 طائرة.