مباشرة تركية في إجراءات تصديق انضمام السويد للحلف الأطلسيّ

يبدأ البرلمان التركيّ دراسة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) المعلّق منذ أيار 2022، للتصديق عليه، في حلول نهاية الشهر.