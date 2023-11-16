سيطرة عملياتية إسرائيلية على ميناء غزة

سيطر الجيش الإسرائيليّ على ميناء غزة وهو جزء رئيسيّ من البنية التحتية، في القطاع المحاصر، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفق ما أعلن الجيش.



وقال الجيش، في بيان، إنّ قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة... الذي كان يخضع لسيطرة منظمة "حماس".



وأكّد "تطهير المباني جميعها، في منطقة المرسى."