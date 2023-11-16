الكونغرس الأميركيّ يتجنب إغلاق مؤسسات فدرالية

وافق الكونغرس الأميركيّ على تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية، في تعبير نادر عن موقف موحد بين الحزبين، ما يحول من دون إصابة مؤسسات الإدارة الأميركية بالشلل مع اقتراب عطلة عيد الشكر.



وبعد جلسة مجلس النواب الأميركيّ، الثلاثاء، صوّت مجلس الشيوخ، الأربعاء، بغالبية 87 صوتًا، مقابل 11 على اتفاق لتمديد الموازنة، حتى منتصف شهر كانون الثاني، المقبل.



وبلغت الإنقسامات في الكونغرس، بين الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية، في مجلس النواب والديموقراطيين المهيمنين على مجلس الشيوخ، حدًا جعل من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنة لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.