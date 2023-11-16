مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة

وهي الدعوة الأولى لمجلس الأمن الدولي

دعا مجلسُ الأمن الدوليّ، للمرة الأولى، إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في قطاع غزة، منذ اندلاعِ الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وصاغت القرار مالطا وتم تبنيه بغالبة اثني عشرَ صوتًا وامتناعِ ثلاثةَ أعضاءَ عن التصويت، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.