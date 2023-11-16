بوريل يدعو إسرائيل إلى "عدم الانسياق خلف الغضب"

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إفراج "فوري وغير مشروط" عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.



وطالب إسرائيل من جهة أخرى بـ "عدم الانسياق خلف الغضب" في الحرب.



ودعا بوريل، أثناء زيارته لتجمع بئيري جنوب إسرائيل، "إطلاق الرهائن فورا وبشكل غير مشروط".



وقال:"أتفهم مخاوفكم وألمكم ... أتفهم غضبكم، لكن دعوني أطلب أن لا تنساقوا خلف الغضب".

