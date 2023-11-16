ارتفاع الاعتداءات الاسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة، في حكومة "حماس" أنّ الجيش الإسرائيليّ نشر جرافات، في مستشفى الشفاء، بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية، في جزء من هذا المجمّع الطبّي.



في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنّه ينفّذ حاليًا عملية، في المجمّع الطبّي.



ويوجد، في المجمّع الطبّيّ، حوالى 2300 شخص، بين مرضى ومقدّمي رعاية صحّية ونازحين، وفق الأمم المتّحدة.



إثر ذلك، هبطت في أنقرة طائرتان على متنهما 27 مريضًا بالسرطان تمّ إخلاؤهم من قطاع غزة عبر مصر لتلقّي العلاج، في تركيا، حسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.