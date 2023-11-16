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فنلندا ستغلق نصف معابرها الحدودية مع روسيا لمواجهة الهجرة غير النظامية

أخبار دولية
2023-11-16 | 09:02
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فنلندا ستغلق نصف معابرها الحدودية مع روسيا لمواجهة الهجرة غير النظامية
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فنلندا ستغلق نصف معابرها الحدودية مع روسيا لمواجهة الهجرة غير النظامية

أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ستغلق ليل الجمعة السبت نصف معابرها الحدودية مع روسيا، متهمة موسكو بالسماح للمهاجرين الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية بعبور الحدود.
     
وأكدت وزيرة الداخلية ماري رانتانين في مؤتمر صحافي أن  الحكومة اتخذت قرار إغلاق معابر فاليما ونوياما وإيماترا ونيرالا عند الحدود بين فنلندا وروسيا"، فيما اتهم رئيس الوزراء بيتيري أوربو روسيا بالتصرف بشكل "خبيث".
     
وأعلنت فنلندا أنها تدرس تقييد حركة المرور عبر حدودها مع روسيا أو حتى إغلاق نقاط العبور بين البلدين بعد زيادة عدد المهاجرين الداخلين إليها بشكل غير شرعي. 
         
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت فنلندا زيادة في عدد الوافدين دون أوراق ثبوتية والمتحدرين من الشرق الأوسط وإفريقيا وخصوصًا من العراق والصومال واليمن.

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