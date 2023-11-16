بدء عمليات حفر لإخراج عمّال عالقين في نفق في الهند... كيف ستتم العملية؟

بدأت حفارات قوية بأعمال حفر محاولةً إخراج 40 عاملاً عالقين منذ خمسة أيام في نفق انهار بينما كانوا يشقّونه في ولاية أوتارخند في الهند، حسبما ذكرت السلطات.



وأكد رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي، أن عمليات الحفر بدأت في موقع النفق في الولاية الواقعة في منطقة الهملايا في شمال الهند، والذي انهار الأحد. وقال في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن "إجلاء الأفراد المحاصرين هو الأولوية المطلقة". وأضاف "نحاول إخراج العمال بأمان في أسرع وقت ممكن".



وتهدف العملية إلى إدخال أنبوب فولاذي اسطواني الشكل قطره 90 سنتمتراً يسلكه العمال العالقون للخروج من النفق.ولتنفيذ المهمة استشارت الهند شركة تايلاندية أنقذت أطفالًا من كهف غمرته المياه في العام 2018، وخبراء في مجال التربة، وجيولوجيين من معهد نروجي.



واعتباراً من الاثنين أشارت الشركة العامة للطرقات والبنى التحتية المكلفة بناء النفق إلى أنها نجحت في مد قناة لتزويد العمال مؤنا وأدوية وأنهم جميعاً سالمون. وأوضحت فرق الاغاثة أنها ضخت الأكسجين في المنطقة المنهارة من النفق بواسطة القناة عينها.وقال الممرض بي إس بوخريال لصحيفة "إنديان إكسبريس" إن بعض العمال العالقين يعانون من القيء والصداع والقلق ومشاكل في المعدة.



وأُنشئ مستشفى ميداني بالقرب من الموقع وحضرت سيارات إسعاف لتولي رعاية العمال فور خروجهم.وحاولت حفارات منذ الأحد فتح قناة لإجلاء العالقين، لكن حصلت انهيارات تربة جديدة من سطح النفق أدت إلى إصابة عاملَين خلال ليل الثلاثاء الأربعاء. وتظاهر عشرات من زملاء العمال العالقين أمام النفق الأربعاء، متهمين السلطات بالبطء في عمليات الإنقاذ، بحسب ما أكد أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس.



ويمتد النفق على 4,5 كيلومترات ويهدف إلى ربط مزارين دينيين هندوسيين رئيسيين في اوتركاشي ويامونوتري.ويندرج في إطار مشروع "شار دام" للطرقات السريعة المدعوم من رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي والهادف إلى تحسين المواصلات بين أربعة مواقع هندوسية رئيسية ومع مناطق حدودية مع الصين.