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محكمة لاهاي: على سوريا وقف برنامج التعذيب
أخبار دولية
2023-11-16 | 10:04
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محكمة لاهاي: على سوريا وقف برنامج التعذيب
قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الخميس بضرورة وقف سوريا لبرنامج التعذيب الذي يقول المحققون إنه أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، في أول قضية دولية بشأن الحرب الأهلية العنيفة التي اندلعت عام 2011.
وشددت محكمة العدل الدولية على أن سوريا يجب أن "تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
أخبار دولية
لاهاي:
سوريا
برنامج
التعذيب
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