فرنسا تحذر إيران من أي تصعيد على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس

كشفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها "حذّرت بشدة" نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "من أي تصعيد أو توسيع للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان.



وقالت كولونا في منشور على منصة إكس: "اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة".

وكان حصل لقاء بين كولونا وعبد اللهيان جاء بطلب ايراني وحصل في جنيف,بحسب الخارجية الفرنسية.

اما الخارجية الايرانية فقالت إن الطرفين بحثا سبل انهاء الازمة في قطاع غزة.