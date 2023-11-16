قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح للعدو بالاستفراد بغزة

دخلت ايران مباشرة على خط الميدان في غزة، ولو عبر رسالة .



فقد توجه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، برسالة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف قائلا: "كونوا على ثقة بأن إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة لن يسمحوا للعدو بالاستفراد بغزة".



واضاف: "نطمئنكم بأننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرين للمقاومة، سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية".