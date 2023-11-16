الأمم المتحدة تحذر من أن سكان قطاع غزة يواجهون "احتمالا مباشرا الموت جوعا"

حذر برنامج الأغذية العالمي الخميس أن السكان في قطاع غزة يواجهون "احتمالا مباشرا للموت جوعا" ، حيث أصبحت "امدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا".



وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان "مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا مباشرا للموت جوعًا".