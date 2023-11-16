زيلينسكي: شحنات القذائف إلى أوكرانيا "انخفضت" منذ الحرب بين إسرائيل وحماس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده "انخفضت" بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.



وقال زيلينسكي للصحافيين "لقد انخفضت إمداداتنا"، مشيرا خصوصا إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا.