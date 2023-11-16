البرلمان التركي يباشر مناقشة المصادقة على انضمام السويد لحلف الأطلسي

فتح البرلمان التركي الخميس نقاشا طال انتظاره يتعلق ببروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي من شأنه في حال المصادقة عليه تعزيز علاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين رغم غضبها حيال الحرب التي تخوضها اسرائيل مع حماس.



ويمثل اليوم الأول من المناقشات في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لحظة مهمة بالنسبة للأمن الأوروبي وعلاقات تركيا مع الغرب.



وانتهت الجلسة من دون التوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع أن يستأنف النقاش الأسبوع المقبل.