السويد تنوي القيام باستثمار ضخم في الطاقة النووية

أعلنت الحكومة السويدية الخميس أنها تنوي زيادة إنتاج الطاقة النووية لتحقيق تقدّم في انتقال البلاد في مجال الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.



وقدّمت الحكومة خارطة طريق جديدة بشأن زيادة الإنتاج بما يعادل مفاعلين نووين بحلول العام 2035 كأبعد تقدير مع "زيادة ضخمة" مرتقبة بحلول 2045.



وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش إن الخطة ستمثّل خطوة إضافية باتّجاه تحوّل السويد "إلى دولة نووية قوية مجددا".



واضافت في مؤتمر صحافي "علينا في السنوات الـ25 المقبلة أن نضاعف إنتاج السويد من الطاقة".

