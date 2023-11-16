الجزائر تعيّن سفيرا جديدا في مدريد بعد أشهر من الخلاف مع إسبانيا

عينت الجزائر سفيرا جديدا لدى إسبانيا، بعد حوالي 20 شهرا من الخلاف الدبلوماسي الناجم عن تغير موقف مدريد بشأن قضية الصحراء الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس.



وقالت الوزارة في بيان "وافقت الحكومة الإسبانية على تعيين السيد عبد الفتاح دغموم سفيرا" للجزائر في مدريد.



كانت الجزائر قد استدعت سفيرها في آذار/مارس 2022 احتجاجا على تغير موقف إسبانيا لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة متنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.



وهذا التحول الذي وضع حدا لموقف مدريد التاريخي بالحياد بشأن هذه القضية، قرره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في إطار التقارب الدبلوماسي مع الرباط.

