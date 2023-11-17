قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

استهدف قصف إسرائيليّ عددًا من النقاط، في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وأوقع بعض الأضرار المادية.



ونقلت سانا عن مصدر عسكريّ قوله إنّه "حوالى الساعة 2,25 من فجر اليوم (12,25 بتوقيت غرينتش)، نفذ الجيش الإسرائيليّ عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوريّ المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط، في محيط دمشق."



وأسفر القصف عن وقوع بعض الخسائر المادية، وفق المصدر.



وقال هذا المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجويّ لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".



وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره، أنّ القصف الإسرائيلي طال مواقع لـ"حزب الله" قرب دمشق.