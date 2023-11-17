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بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات "عاجلة" ضد عنف المستوطنين
أخبار دولية
2023-11-17 | 02:13
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بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات "عاجلة" ضد عنف المستوطنين
طالب وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن، إسرائيل باتّخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين، في الضفّة الغربيّة المحتلّة.
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن شدّد، في مكالمة هاتفيّة، مع بيني غانتس على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر، في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين."
وتضمّن البيان أنّ المسؤولين ناقشا أيضًا "الجهود الهادفة إلى تسريع مرور المساعدات الإنسانية الأساسية، نحو غزة".
وتناول بلينكن الذي يحضر قِمّة منتدى التعاون الإقتصاديّ لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، في سان فرنسيسكو، خلال مكالمته مع غانتس أيضًا، الجهود الدبلوماسيّة المستمرّة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" منذ هجومها على إسرائيل، في 7 تشرين الأول.
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