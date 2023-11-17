قضايا عديدة في موقع بحث بين بايدن ونظيره المكسيكيّ

يبحث الرئيس الأميركيّ جو بايدن، مع نظيره المكسيكيّ أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في سان فرانسيسكو، في سلسلة مَلفات صعبة بدءًا بالهجرة وتهريب الفنتانيل.



ويُعقد اللقاء على هامش قِمة اقتصادية، في كاليفورنيا.



كما يُعقد غداة اجتماع بين الرئيسين المكسيكيّ والصينيّ شي جينبينغ وهو ما يؤشر إلى المنافسة الشديدة، في المِنطقة بين الولايات المتحدة والصين.

