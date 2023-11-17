الأمم المتحدة تندد بتمدد النزاع إلى مناطق أخرى من السودان

نددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية، أمام مجلس الأمن الدوليّ، بتمدد النزاع، في السودان، إلى أجزاء أخرى من البلاد التي تضم أكبر عدد من النازحين، في العالم.



وقالت الدبلوماسية الغانية مارثا أما أكيا بوبي، في جلسة عقدها المجلس ولم تشهد أي تصويت إنّ السودان يواجه "كوارث إنسانية متفاقمة وأزمة حقوق إنسان كارثية."