واشنطن تعارض الضربات الجوية ضد المستشفيات في غزة

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء الغارة التي استهدفت المستشفى العسكريّ الأردنيّ، في غزّة.

وأكّدت أنّها تُعارض "الضربات الجوّية ضدّ المستشفيات".



وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ الوزير أنتوني بلينكن تحدّث هاتفيا مع نظيره الأردني "للتعبير عن قلقه العميق إزاء أفراد الطاقم الطبّي الأردني الذين أصيبوا بجروح خارج المستشفى الميداني الأردني بينما كانوا يقدّمون رعاية طبّية أساسيّة، في غزّة."



وأكّد بلينكن الذي شارك، في قمّة آبيك، في سان فرانسيسكو "ضرورة حماية المدنيّين والعاملين الطبّيين في المستشفيات"، حسب ما جاء، في بيان.