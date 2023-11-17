مجلس الحكماء يطالب بايدن بخطة لسلام دائم في الشرق الأوسط

حضّ مجلس الحُكماء الرئيس الأميركيّ جو بايدن على اغتنام "الفرصة التاريخيّة"، لصوغ خطّة لسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيّين تُقوّض المتطرّفين من كلا الجانبين.



ودعت المجموعة التي أسّسها نيلسون مانديلا عام 2007، في رسالة مفتوحة، الرئيس الأميركيّ إلى تحديد "رؤية للسلام".



ويجب أن تستند هذه الخطّة إلى حلّ قائم على وجود دولتَين وأن "تعترف بحقوق متساوية للفلسطينيّين والإسرائيليّين"، حسبما كتب الموقّعون وبينهم رئيسة المجموعة والرئيسة السابقة لايرلندا ماري روبنسون.



كما يجب أن "ترتكز الخطّة إلى القانون الدوليّ وأن تُحدّد مَن سيسيطر على غزّة، وأن تعالج المخاوف الأمنيّة المشروعة لإسرائيل وأن تُنهي ضمّ إسرائيل المتسارع للأراضي الفلسطينيّة"، وفق الرسالة.

