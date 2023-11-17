الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة جندية رهينة في غزة

عثر الجيش الإسرائيليّ، في غزة، على جثة الجندية نوعاه مارسيانو البالغة 19 عامًا التي كانت رهينة لدى حركة "حماس"، وفق ما أعلن الجيش.



وقال، في بيان: "انتشلت قوات الجيش الإسرائيليّ جثة الجندية نوعاه مارسيانو، من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء، في قطاع غزة ونُقلت إلى الأراضي الإسرائيلية."